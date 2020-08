PSP arromba porta para parar agressor na Figueira da Foz

O homem, de 62 anos, injuriou e ameaçou com armas brancas a mulher, de 64, na Figueira da Foz. Com medo, a vítima fechou-se numa divisão da casa e pediu socorro através de uma janela.



A PSP tentou, numa primeira abordagem, entrar na habitação de forma pacífica, mas o suspeito adotou uma postura agressiva e injuriou os agentes.







Foram apreendidas duas facas de cozinha com 15 e 16 centímetros de comprimento de lâmina.