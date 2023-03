PSP de Almada deteve quatro homens por tráfico de droga e posse de arma proibida

Quatro homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Almada em flagrante delito, pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, no âmbito de uma investigação desenvolvida durante meses, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PSP indica que as detenções surgem na sequência de uma operação com o nome de código "LAGOSTA", que foi desenvolvida durante os últimos meses pela Esquadra de Investigação Criminal de Almada, sob direção do Ministério Público de Almada, no distrito de Setúbal.

O inquérito, que teve origem numa desordem entre pessoas e que levou à detenção de dois homens e à apreensão de 2154 doses de haxixe, uma pistola calibre 7.65mm, 27 munições calibre 7.65mm e perto de 1000 euros, culminou na realização desta operação, realizada em dois momentos.

Em 24 de novembro foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que resultou na detenção de dois homens, de 21 e 25 anos, e na apreensão de 644 doses de haxixe, uma arma de fogo calibre 6.35mm, 6 munições calibre 6.35mm, quase 1500 euros e diverso material usado na preparação do estupefaciente para venda.

Os dois homens foram presentes a primeiro interrogatório judicial e a um dos detidos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Quatro meses depois, na última terça-feira, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que resultou na detenção de dois homens, de 21 e 39 anos, e na apreensão de 184 doses de haxixe, 29 doses de cocaína, uma navalha, 1 cartucho calibre 12 e 1397 euros.

Estes detidos serão presentes esta quarta-feira no Tribunal de Almada para aplicação das medidas de coação.

"Com esta investigação, a Polícia de Segurança Pública acredita que conseguiu colocar termo à atividade deste grupo, que atuava na cidade de Almada, dedicando-se à prática reiterada da venda direta de estupefaciente ao consumidor, fazendo disto seu modo de vida", refere a PSP em comunicado.