PSP desfaz rede de tráfico de droga em Mirandela

A PSP deteve, em Mirandela, oito pessoas suspeitas de tráfico de droga em concelhos transmontanos. Os detidos têm idades compreendidas entre os 24 e 56 anos e relações familiares.





A operação contou com mais de 100 elementos policiais e ocorreu no âmbito de uma investigação com um ano e meio.Bruno Machado, comissário da PSP. Foram apreendidas centenas de doses de droga.