PSP desmantela banca de droga no bairro Quinta do Loureiro em Lisboa

A PSP de Lisboa desmantelou na passada terça-feira uma banca de droga que operava no bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa.



De acordo com um comunicado enviado pelas autoridades, a única finalidade do espaço era a venda de estupefacientes.





As equipas de investigação surpreenderam os suspeitos em flagrante delito. Quatro homens, com idades compreendidas entre os 29 e os 34 anos, foram detidos, tendo sido ainda apreendidas 773 doses individuais de heroína, 216 doses individuais de cocaína, 1430 euros em numerário e 2 telefones.

O cabecilha do grupo ficou em prisão preventiva. Já os restantes membros estão obrigados a apresentações diárias na sua Esquadra de residência.