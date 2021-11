PSP desmantela rede de tráfico de droga que operava na Área Metropolitana de Lisboa

Uma investigação da PSP permitiu desmantelar uma rede de tráfico de droga que abastecia todo o distrito de Lisboa com grandes quantidades de haxixe. Os dados recolhidos pela Divisão de Investigação Criminal permitiu intercetar em plena autoestrada, na zona do Montijo, um espanhol no momento em que trazia 66 quilos de haxixe no carro.Tratava-se de do principal suspeito, que transportava uma ‘encomenda’ para os cúmplices, que depois tratavam da venda direta nos concelhos de Lisboa, Cascais, Loures, Odivelas e Mafra. Buscas feita a seguir levaram a PSP a mais cinco detenções – todos homens portugueses entre os 30 e os 60 anos – e à descoberta de mais seis quilos de haxixe prontos a serem traficados.Foram ainda apreendidas duas armas de fogo – uma espingarda e um pistola –bem como dezenas de munições, balanças de precisão e 90 gramas de cocaína. A PSP acredita ter posto fim a uma das principais redes de tráfico da área metropolitana de Lisboa com esta operação. Os seis detidos foram presentes a tribunal, tendo três deles ficado em prisão preventiva.