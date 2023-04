PSP detém duas pessoas por tráfico de droga em Santarém

O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém esta terça-feira, pelas 12H00, procedeu à detenção em flagrante delito de dois indivíduos, um do sexo masculino e um do sexo feminino, com 48 e 50 anos de idade, respectivamente, pelo crime de Tráfico de Estupefaciente.Aos detidos foi apreendido:• 221 (duzentas e vinte e uma) doses individuais de Heroína;• 218 (duzentas e dezoito) doses individuais de Haxixe;• 1 (uma) dose individual de Cocaína;• 148,50 € em dinheiro