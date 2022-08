PSP detém homem de 22 anos suspeito de cinco assaltos

Um homem de 22 anos foi detido, suspeito pela prática de cinco crimes de furto qualificado, cometidos através de assaltos a estabelecimentos comerciais em Ponta Delgada, conforme revelou esta quarta-feira, em comunicado, a PSP do Comando Regional dos Açores.A Polícia realizou uma busca domiciliária à residência do suspeito, onde foi possível detectar e apreender vários objetos relacionados com os assaltos cometidos por este homem, entre estes dois computadores portáteis, um tablet, uma coluna de som, entre outros artigos tecnológicos, alegadamente relacionados com outros ilícitos.Durante a operação levada a cabo pela PSP, foi possível apurar que o arguido já teria sido detido por duas vezes, nos primeiros meses de 2022, indiciado por crimes de violência e tentativa de furto a um posto de abastecimento de combustível, situado no concelho da Ribeira Grande, Açores, prossegue o documento.Após as apreensões efectuadas no decurso da operação, assim como os elementos de prova encontrados na residência domiciliária, que apontam este homem como o principal responsável da prática de, pelo menos, cinco assaltos a estabelecimentos num espaço de apenas quatro meses, a PSP procedeu à correspondente detenção do suspeito.Segundo a polícia, o homem aguarda, agora, o desfecho deste processo, estando sujeito à medida de coação mais gravosa - prisão preventiva.Como nota final do comunicado, a PSP alerta para importância da adoção de medidas de segurança, em residências e estabelecimentos, através da implementação de sistemas de videovigilância e reforço de portas e janelas, de forma a promover a proteção de pessoas e bens e a assegurar a prevenção da prática de crimes.