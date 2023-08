PSP detém homem de 58 anos por ameaçar jovens com catana

Um homem de 58 anos, foi detido, esta madrugada de domingo, na Feira, pela PSP, por ter ameaçado vários jovens com uma catana.O detido, por causa de desentendimentos entre clientes nos bares da zona história da cidade, confrontou os jovens com a arma branca provocando momentos de pânico.O alerta foi dado, para a PSP, cerca das 03h00.O homem, residente em Gaia, foi detido pela suspeita do crime de ameaça à integridade física. A autoridade localizou o suspeito, junto ao mercado municipal, acabando por o deter. A catana, que o homem tinha escondido atrás das costas, também foi apreendida.Depois de levado, algemado, para a esquadra da PSP, o detido foi notificado para comparecer, esta segunda-feira, perante o tribunal da Feira.