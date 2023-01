PSP detém homem de 61 anos suspeito de contrabando de tabaco em Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem de 61 anos, em Lisboa, por suspeita da prática do crime de contrabando.O homem foi detido na freguesia de Santa Maria Maior após os agentes o observarem a "transacionar objetos", de acordo com um comunicado da PSP.Os agentes ao abordarem o homem verificaram que este se encontrava na posse vários maços de tabaco sem selo fiscal. No resultado dessa ação policial foram apreendidos 20 maços de tabaco e 45 euros.O detido foi notificado para comparecer na "Instância Local Criminal de Lisboa , Secção de Pequena Criminalidade, tendo o processo baixado a inquérito e sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência", acrescentou a PSP.