A PSP deteve um homem estrangeiro, de 30 anos, suspeito de ser um correio de droga.

O homem, que chegou a Portugal num voo internacional, é suspeito do crime de tráfico de estupefacientes.

Quando chegou a uma unidade hoteleira no Montijo, foi surpreendido pela polícia.

Foi depois transportado para o Hospital de São José, onde expeliu cápsulas de cocaína. No total, incluindo com a apreensão no quarto do hotel, foram apreendidas 108 cápsulas de droga.

O homem ficou em prisão preventiva.