PSP detém nos Açores alegado traficante e apreende mais de 11 mil doses de canábis

A PSP deteve em flagrante delito, na terça-feira, na ilha das Flores, um homem suspeito de tráfico de droga e apreendeu cerca de 623 plantas e 11.800 doses de canábis, informou hoje a polícia.

Numa nota de imprensa enviada às redações, o Comando Regional dos Açores da PSP adianta que o suspeito de 51 anos foi detido no concelho de Santa Cruz das Flores pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes no âmbito das "diligências de investigação que levaram à emissão de um mandado de busca e apreensão pela Autoridade Judiciária competente", o que culminou com a detenção em flagrante delito do homem.

Na altura, e segundo a PSP, foram apreendidas "cerca de 623 plantas de canábis de pequeno porte, 11.800 doses de canábis, vulgarmente designadas por liamba", assim como "a quantia monetária de 7.500 euros".

As autoridades policiais apreenderam ainda três balanças de precisão, quatro moinhos para a preparação do produto estupefaciente, bem como outros objetos relacionados com a atividade criminosa desenvolvida, adianta o comunicado.