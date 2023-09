A PSP do Funchal deteve três homens e uma mulher, entre os 27 e os 53 anos, suspeitos em 32 processos-crime na ilha da Madeira, após terem assaltado um taxista.





De acordo com a PSP, o assalto ao motorista teve lugar na Rua 31 de Janeiro e três dos assaltantes (dois homens e uma mulher) foram apanhados pouco depois pela tripulação de um carro-patrulha. Ao serem revistados, estavam na posse do telemóvel levado à vítima. A PSP conseguiu logo depois identificar o quarto suspeito, que havia fugido, e intercetou-o junto a casa. Foram todos reconhecidos pelo taxista vítima do assalto.