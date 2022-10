PSP detém três homens por roubo de um telemóvel

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, na passada terça-feira, três homens, com idades entre os 24 e os 51 anos, por suspeitas de roubo de um telemóvel, no Saldanha, em Lisboa.A denúncia, feita pelo filho da vítima, levou a PSP a localizar, pelas 10h30, os suspeitos na zona do Parque das Nações que se encontravam na posse do telemóvel roubado.Os detidos, posteriormente reconhecidos pela vítima, foram levados para as celas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa para serem presentes à Autoridade Judiciária. Apresentações trissemanais e proibição de contacto entre os suspeitos foram as medidas de coação aplicadas.