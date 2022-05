Três carteiristas detidos em flagrante pela PSP em Belém

Três homens, com idades entre os 37 e os 69 anos, foram detidos em flagrante, esta quinta-feira, pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. São suspeitos da prática de três crimes de furto qualificado.



Pai, filho e um amigo de longa data, outrora conhecidos como os "Reis dos Elétricos", foram surpreendidos na zona de Belém. Todos já tiveram "pesadas passagens em ambiente prisional", segundo comunicado da PSP.

Na zona do Cais do Sodré, pelas 13h27, os três suspeitos foram detidos quando saíram de um Elétrico com uma carteira furtada. Foram encontrados 180 euros, que acabaram devolvidos à vítima pelas autoridades.

O grupo foi acusado de mais dois furtos cometidos nas mesmas circunstâncias e em coautoria.

O Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem os três detidos foram presentes para primeiro interrogatório, decretou que ficassem a aguardar julgamento sob o regime de apresentações semanais, decretando ainda a proibição de frequentarem os elétricos da cidade.