PSP deteve 12 pessoas durante a madrugada em Lisboa

Maioria (oito) por condução sob o efeito do álcool.

Por Lusa | 25.02.18

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou a detenção de 12 pessoas, a maioria (oito) por condução sob o efeito do álcool, no decorrer de uma operação realizada na madrugada deste domingo nas freguesias de Alcântara e Estrela.



Em comunicado, a PSP refere ter detido mais quatro pessoas, uma por conduzir sem carta, outra por furto e uso de viatura, uma por tráfico de droga e uma outra por desobediência.



Nesta operação realizada, entre as 03h00 e as 06h00, pela 4.ª Divisão Policial, apoiada pela Divisão de Trânsito e pelo Núcleo de Segurança Privada, foram também instauradas 22 contraordenações por condução sob a influência do álcool e outras 19 contraordenações por infração ao Código da Estrada e legislação conexa.



Registou ainda 15 contraordenações por infrações várias, sendo nove por venda ambulante, quatro por falta de comunicação prévia, uma por violação de horário de venda e uma por uso de peça de uniforme não autorizada.



De acordo com a PSP, 14 cidadãos menores de idade foram identificados, um dos quais devido ao consumo de estupefacientes.



No total, foram fiscalizados 463 automóveis e respetivos condutores testados à influência do álcool, e foi apreendido um automóvel e 18 doses de cocaína e nove doses de haxixe.



Esta operação policial teve como objetivos a intensificação do policiamento e da fiscalização rodoviária nas zonas de diversão noturna de Lisboa, bem como também da fiscalização dos estabelecimentos de diversão noturna e respetiva atividade de segurança privada.



Nesta ação estiveram envolvidos cerca de uma centena de polícias.