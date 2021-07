PSP e GNR perdem 1501 operacionais este ano

PSP e GNR vão chegar ao fim deste ano ainda com menos efetivos do que começaram. Um despacho assinado pelos ministros de Estado e das Finanças e da Administração Interna, publicado ontem, autoriza que 789 polícias passem à pré-aposentação e 712 militares à situação de reserva ainda este ano (1501 no total). Mas as entradas são em número inferior às saídas e os problemas com o número de operacionais vão "manter-se ou até agravar-se", alertam os sindicatos.No caso da GNR, apesar de Eduardo Cabrita ter anunciado há um mês que este ano haveria "o maior volume de formação de guardas desde há muitos anos", com 1400 novos elementos, na prática só entraram ao serviço 198 guardas provisórios, que estão neste momento em estágio. Há outro curso a decorrer com 302 candidatos e os restantes ainda nem começaram a formação.