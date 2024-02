A PSP vai ter um dispositivo reforçado nos dias do Carnaval de Torres Vedras, onde são esperadas 500 mil pessoas.Até terça-feira, decorre a ‘Operação Carnaval em Segurança 2024’, prevendo a PSP acompanhar os maiores desfiles no País.Já a GNR anunciou que vai intensificar as ações de sensibilização, patrulhamento e fiscalização de venda de artigos pirotécnicos nos locais de festejos de Carnaval, como bombinhas de carnaval, bombas de arremesso, petardos e estalinhos.