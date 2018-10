Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP faz 26 detenções em fiscalização rodoviária na Maia e no Porto

20 dos detidos conduziam sob efeito de álcool.

12:15

A detenção de 26 condutores, 20 deles por guiarem sob efeito de álcool, é o balanço de uma fiscalização rodoviária que a PSP desenvolveu hoje, durante seis horas, nas cidades do Porto e da Maia, divulgou o Comando Metropolitano policial.



Durante operação, efetuada entre as 02h00 e as 08h00 deste sábado, a PSP detetou 400 viaturas em excesso de velocidade de um total de 3.386 viaturas controladas por radar.



Em comunicado, a polícia indica ainda que apreendeu documentos de 38 documentos de viaturas e lavrou autos de notícia relativos a 463 infrações ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária.