PSP faz operação de fiscalização ambiental na Ponte 25 de Abril

A Brigada de Proteção Ambiental da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa está a realizar, esta terça-feira, uma operação de fiscalização ambiental na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, com o objetivo de controlar o correto transporte de resíduos.De acordo com o comunicado desta força de segurança, "esta acção é especialmente dirigida para um espectro que consideramos prioritário no quadro do combate a infracções ambientais". "Este [é um] esforço no sentido de debelar situações que ponham seriamente em causa o meio ambiente", lê-se na nota.A operação começou às 8h00 e vai decorrer até as 11h00 da manhã.