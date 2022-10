Nove adeptos radicais detidos e 250 identificados. Era este, antes do início do Sporting-Marselha desta quarta-feira à noite, o balanço de três intervenções da PSP que travaram lutas entre claques dos clubes. Foi apreendido material pirotécnico, armas, capuzes e droga.









A primeira ação foi ainda na terça-feira à noite. Meia centena de adeptos do Sporting, todos vestidos de negro - relacionados com o movimento Casual -, deflagraram engenhos pirotécnicos junto ao estádio e deambulavam à ‘caça’ de franceses do Marselha. Foram identificados e apreendidos 11 capuzes, 11 tochas, três bastões e um picador, entre outro material.

Pouco depois, a PSP detetou 150 adeptos do Marselha, na Praça da Figueira, com atitudes de possível confrontação com outros adeptos. Foram identificados e não tinham nada de ilegal.





Quarta-feira de manhã, 50 adeptos do Marselha que fizeram a viagem desde França de autocarro ameaçaram os agentes da PSP que os vigiavam, numa estação de serviço da A1, e danificaram o carro policial. Foram travados à entrada de Lisboa e os 50 passageiros levados para instalações do Corpo de Intervenção, na Ajuda. Nove deles, entre os 22 e os 41 anos, acabaram detidos - sete por dano e ameaça e coação, e dois por posse de droga e de engenhos pirotécnicos. Tinham cinco armas brancas.