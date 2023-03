PSP pede à população para não se deslocar à zona do Centro Ismaelita

A PSP lançou um apelo no Twitter para que os cidadãos não se desloquem à zona do Centro Ismaelita, na Avenida Lusíada, em Lisboa, onde esta manhã um homem matou à facada duas mulheres.

"Foi detido o suspeito do ataque com recurso a arma, ao Centro Ismaili, em Lisboa. A PSP apela a todas as pessoas que não se desloquem para esta zona da cidade, devido à operação policial em curso", pode ler-se na publicação.





Foi detido o suspeito do ataque com recurso a arma, ao Centro Ismaili, em Lisboa.



A #PSP apela a todas as pessoas que não se desloquem para esta zona da cidade, devido à operação policial em curso. pic.twitter.com/bTeILPwiOy — PSP - Polícia de Segurança Pública (@PSP_Portugal) March 28, 2023

Duas mulheres, de 20 e 40 anos, aproximadamente, foram mortas à facada e um professor foi esfaqueado no pescoço, tendo-se dirigido ao Hospital de Santa Maria por meios próprios.





Fonte da PSP disse aoque o agressor foi atingido a tiro nas pernas por disparos feito por agentes da Equipa de Intervenção Rápida da 3.ª Divisão da PSP de Lisboa.

O agressor já tinha feito ameaças às pessoas do centro, inclusive às mulheres que morreram esta terça-feira.