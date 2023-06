PSP preocupada com abordagens abusivas de cariz sexual em Viana do Castelo

A PSP de Viana do Castelo está a "dedicar especial atenção" a um "fenómeno novo" relacionado com abordagens abusivas de cariz sexual registadas nas últimas semanas na cidade, disse esta terça-feirs fonte daquela fonte policial.

Contactada pela agência Lusa, a propósito da alegada agressão a uma mulher de 35 anos, na Praia Norte, a fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo garantiu que a situação "não está descontrolada", mas assegurou o assunto "está a merecer especial atenção, por se tratar de um fenómeno que não acontecia até agora e, com casos tão seguidos".

"A nossa preocupação é conseguirmos mitigar os efeitos que este tipo de caso possa ter na sociedade vianense. A PSP vai envidar todos os esforços no sentido de identificar os autores destas situações e, desta forma travar este fenómeno novo", explicou.

Segundo a fonte, na semana passada, uma mulher de 35 anos apresentou queixa na PSP por ter sido abordada por um homem com idade entre os 18 e os 25 anos. A mulher divulgou o caso através das redes sociais, apelando a quem tenha testemunhado a agressão para entrar em contacto com as forças policiais.

"A mulher foi atacada pelas costas, agarrada pelo pescoço e puxada, tendo conseguido libertar-se do agressor. A mulher conseguiu ver o homem e transmitiu à PSP as características do indivíduo. Tem cerca de 1,70 metros de altura, é magro, cabelos escuros, olhos castanhos, usava óculos de ver e tem barba. Envergava uma 'sweatshirt' preta de capucho e sapatilhas brancas", referiu a fonte, adiantando que ainda não ter sido possível a sua identificação.

Na segunda-feira, aquela fonte policial adiantou que a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um outro homem, residente no concelho de Viana do Castelo, pela alegada prática do crime contra a liberdade e autodeterminação sexual sobre duas jovens de 11 e 14 anos.

O caso ocorreu, no sábado, cerca das 21h30, durante o Mercado dos Descobrimentos, iniciativa que decorreu junto ao Castelo Santiago da Barra.

A PSP está a investigar a possível ligação deste caso, a uma "situação semelhante" registada no feriado do 10 de junho, que envolveu cinco homens e outras duas menores.

"Não houve qualquer interação, nem abordagem por parte dos homens. Andaram a seguir as jovens", frisou.

A mãe de uma das jovens apresentou queixa na PSP que está a trabalhar na identificação dos homens.

O caso foi participado ao MP, a quem caberá decidir em que força policial delegará a investigação do caso.