A PSP através do Corpo de Intervenção teve de efetuar uma carga sobre os adeptos do jogo Benfica-Brugge, no Alto dos Moinhos na sua deslocação para o estádio.Foram realizadas uma detenção por injurias e agressão à polícia, três autos de notícia por contraordenação por pirotecnia, um auto por taxa de álcool superior ao permitido tendo o adepto sido impedido de entrar no estádio e um auto de notícia por venda de bilhetes junto do estádio.Os adeptos do Brugge foram monitorizados após o jogo.