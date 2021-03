PSP resgata quatro mulheres de apartamento em chamas em Sintra

Quatro mulher foram resgatadas de um apartamento em chamas no Cacém, Sintra.



Segundo um comunicado da PSP, as autoridades deslocaram-se para o local e encontraram três mulheres numa varanda do segundo andar, encurraladas pelo fumo que saía do andar abaixo. As vítimas foram retiradas através de uma escada.





No entanto, a polícia foi alertada para a presença de uma mulher no interior da habitação em chamas com o intuito de salvar a sua gata.

As autoridades acederam à cozinha para retirar a cidadã e a sua gata.



A mulher recebeu tratamento hospitalar devido à inalação de fumo, mas não houve registo de ferimentos graves.