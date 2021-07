PSP salva homem de 27 anos da morte perto da estação ferroviária de Algés

A PSP salvou na passada segunda-feira, cerca da 19h00, um homem de 27 anos que que transpôs as grades de linha ferroviária de Algés. O homem foi visto a deslocar-se para a linha férrea, sem que a polícia o pudesse evitar, até que foi embatido por uma composição ferroviária que ali passou.



Ao se aperceberem do acidente, os polícias correram para o local, passaram o gradeamento no sentido de alcançarem a vítima e de a socorrerem. Para além do socorro à vítima que estava ferida sem conseguir sair dali uma vez que tinha uma fratura exposta, os Polícias tinham de sair da via férrea devido ao perigo que todos corriam por se estar a aproximar uma composição a grande velocidade.





"Em perigo iminente pela aproximação do comboio, os Polícias, através da força física de ambos retiraram o cidadão da linha ferroviária, transpuseram a vedação e transportaram-no para a Avenida da Índia, onde de pronto o colocaram em segurança e prestaram os primeiros socorros até à chegada de meios de socorro que entretanto acionaram", explica a força de segurança em comunicado.

Quando a composição ferroviária passou no local, a vítima já tinha sido retirada da linha, evitando assim que a situação tivesse um desfecho trágico.

O homem tinha ferimentos na cabeça e membros inferiores, tendo sido transportado para o Hospital já fora de perigo.