Quase cinco toneladas de cocaína escondida entre bananas apreendidas em Lisboa

Quase cinco toneladas de cocaína foram apreendidas na alfândega marítima de Lisboa, dissimuladas num contentor de bananas proveniente do Equador, anunciou esta sexta-feira a Autoridade Tributária (AT), responsável pela deteção da droga.

A cocaína, num total de 4.958,25 quilos, foi detetada e apreendida no passado dia 31 de julho, mas a AT justifica só esta sexta-feira ter anunciado a operação porque o produto estupefaciente foi entregue de imediato à Polícia Judiciária (PJ), "que prosseguiu com as diligências consideradas necessárias" para investigação da rede de tráfico, o que implicou a "não divulgação imediata das notícias", lê-se numa nota da Autoridade Tributária.

De acordo com a mesma informação, a droga estava dividida em 4.352 placas de cocaína que vinham escondidas num contentor de bananas refrigeradas provenientes do Equador.



A AT não adianta mais pormenores sobre a operação, nem se esta resultou em detenções. A Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto da PJ, o que não foi possível em tempo útil.

Esta já não é a primeira apreensão de cocaína nos últimos tempos proveniente da América Latina dissimulada em contentores e caixas de bananas, mas será uma das mais avultadas.

Em maio, a PJ anunciou a apreensão, no Porto de Setúbal, de 4,2 toneladas de cocaína com "elevado grau de pureza" provenientes da Colômbia e transportadas até Portugal por via marítima num carregamento de bananas em paletes.

Nessa ocasião, a PJ indicava tratar-se, em termos de quantidade, da maior apreensão do ano em Portugal e uma das maiores dos últimos anos.