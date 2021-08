Quatro crianças, com idades entre os dez e 14 anos, foram resgatados, esta tarde de terça-feira, do rio Lima por nadadores salvadores, junto à praia fluvial de Darque, em Viana do Castelo.



Estavam a nadar do rio com familiares mas estavam com dificuldades em sair da água devido à corrente, pelo que foram retirados pelos nadadores salvadores e socorridos pelos bombeiros, no areal, por estarem a entrar em hipotermia.