Quatro feridos no incêndio de Vila Real. Há 11 fogos ativos no País a esta hora

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes fez na noite deste domingo um ponto de situação sobre os incêndios que estão a afetar o território português.Por volta das 20h00 foram registados 11 fogos ativos, sendo que estão 1845 operacionais a combater as chamas por todo o país.Na região Norte há sete ocorrências significativas, segundo André Fernandes, destacando o incêndio em Vila Real que provocou ferimentos em quatro pessoas, três dos quais bombeiros e um civil."Mantemos uma prioridade de ação", acrescenta, revelando que o objetivo é evitar que cabeça do incêndio chegue às aldeias.Sobre o incêndio em Alenquer, o objetivo centra-se no mesmo, isto é garantir e diminuir a cabeça do incêndio."Espera-se que a noite traga alguma janela de oportunidade, humidade do ar vai subir e o vento vai diminuir", refere André Fernandes, avisando ainda que "Vamos ter uma noite longa de trabalhos".