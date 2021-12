Quatro homens armados roubam três mil euros em sucateira

Quatro homens armados com facas fugiram de uma sucateira, no Seixal, com quase três mil euros em dinheiro depois de ameaçarem funcionários e clientes. O crime ocorreu a 27 de março e o grupo foi agora acusado pelo Ministério Público de vários crimes.









O gang invadiu o espaço e obrigou as vítimas a entregar o dinheiro que estava na caixa registadora e os telemóveis. Três elementos do grupo estão em preventiva por outros crimes cometidos nos dias seguintes – entre eles o assalto a um entregador de pizzas. Vão responder por três crimes de roubo e posse de arma proibida.