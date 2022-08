Quatro incêndios em 20 minutos em Gondomar. Presidente da Câmara fala em "mão criminosa"

Há suspeita de mão criminosa em quatro incêndios florestais que deflagraram, em cerca de 20 minutos, na Foz do Sousa, em Gondomar, esta tarde. "Neste momento, graças ao incansável trabalho dos bombeiros e dos meios aéreos, já só falta controlar um incêndio", indicou ao CM Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar.

O incêndio ainda por dominar está em curso no lugar de Gens. Segundo o autarca, não haverá casas em risco. No combate a estes fogos estão mais de 100 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito do Porto e três meios aéreos.

Nas redes sociais, Marco Martins não deixa dúvidas sobre a suspeita de mão criminosa: "Apesar das várias equipas de vigilância da Proteção Civil, dos bombeiros, da Polícia Municipal e da GNR, houve quem conseguiu, em 20 minutos, causar quatro ignições em quatro pontos diferentes da Foz do Sousa". As autoridades estão no local.