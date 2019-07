Quatro menores assaltados na praia de Carcavelos

Quatro menores foram assaltados sob ameaça de uma navalha, perto de um restaurante, no paredão da praia de Carcavelos, em Cascais.A Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Cascais conseguiu, em apenas cinco minutos, localizar e deter dois assaltantes, de 19 e 23 anos.Os suspeitos foram intercetados por uma equipa da operação Verão Seguro.Foram apanhados a mais de dois quilómetros do local do assalto, já na Parede, ainda com quatro telemóveis e duas carteiras, avaliados em 1115 euros.Os suspeitos vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cascais, e sujeitos a eventuais medidas de coação.