Levantada interdição a banhos nas praias do Tamariz e Carcavelos

Foi levantada esta sexta-feira, cerca das 09h00, interdição a banhos nas praias do Tamariz e Carcavelos.As praias encontravam-se interditadas devido à presença de algas perigosas para a saúde pública. Esta sexta-feira voltou a ser içada a bandeira verde.O responsável adiantou que elementos da capitania se deslocaram ao local e que foram recolhidas amostras, tanto da areia como do mar, que foram enviadas para a Agência Portuguesa do Ambiente.As análises servirão para confirmar que não há níveis de perigosidade ou de toxicidade, adiantou Rui Terra.O responsável aproveitou para esclarecer que as algas detetadas nestas três praias não são nocivas e não têm qualquer relação com as microalgas detetadas no Algarve, sublinhando que fenómenos como o de hoje acontecem durante todo o ano por causa do movimento das correntes marítimas.