Praia de Carcavelos interdita a banhos devido a presença de algas vermelhas

"Esta é uma situação comum em diversas praias do país e é conhecido como fenómeno de upwelling – subida das àguas subsuperficiais, ricas em nutrientes", começa por justificar a autarquia.

or precaução, e uma vez que o contacto com as algas causa urticária, foi decidido hastear a bandeira vermelha nas zonas balneares onde se verifica a presença da alga", afirma a autarquia.



A situação está a ser monitorizada e a bandeira vermelha passará a verde assim que for seguro.

O aparecimento de algas vermelhas na praia de Carcavelos lançou esta quinta-feira o alerta. A Câmara Municipal de Cascais afirma, num comunicado publicado no site da autarquia, que a praia está temporariamente proibida a banhos.A bandeira vermelha foi inclusive içada "por prevenção".No mesmo comunicado, é dito ainda que as algas vermelhas surgiram também em secções da praia do Tamariz."P