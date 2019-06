Maré vermelha com organismos tóxicos nas praias algarvias

As análises às algas que formaram uma maré vermelha no mar, entre Olhão e Albufeira, detetaram a presença de organismos tóxicos. Por determinar está o nível de toxicidade e os efeitos que eventualmente possam provocar nas pessoas.A situação vai ser analisada esta quarta-feira, numa reunião, na delegação da Agência Portuguesa do Ambiente, em Faro, onde também vai estar a delegada regional de Saúde. Só depois será tomada uma decisão sobre um eventual levantamento da interdição a banhos nas praias naqueles cerca de 20 km de costa.Esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) decretou a interdição de apanha e comercialização de todo o tipo de bivalves, no mar, na faixa entre Lagos e Olhão.Com a chuva que se sentiu esta terça-feira e também está prevista para esta quarta-feira, no Algarve, a situação não tem afetado grandemente os banhistas.Sobre um eventual impacto na imagem da região como destino turístico, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, desvaloriza, mas garante que a situação tem sido acompanhada num contacto permanente com o Turismo de Portugal.Os mariscadores das zonas afetadas esperam para ver a evolução da situação, mas "se a situação se prolongar por vários dias, vamos ter de acionar o fundo de compensação salarial", disse, esta terça-feira, ao, Miguel Cardoso, da organização de produtores de pesca Olhãopesca.Além de proibir a apanha de bivalves na costa entre Lagos e Olhão, o IPMA admite "alargar a interdição cautelar a zonas limítrofes, que possam ser afetadas".O Turismo de Portugal tem dado informação sobre a situação aos operadores turísticos e meios de comunicação social internacionais "para que não haja um alarme injustificado", referiu João Fernandes.Tanto a Agência Portuguesa do Ambiente como o IPMA dizem que as interdições a banhos e à apanha de bivalves foram "cautelares". As autoridades acreditam que a mancha vermelha se possa dissipar em breve.Caso se registem níveis de toxicidade nocivos para as pessoas, os efeitos podem passar por vómitos ou gastrenterites. O principal perigo prende-se com a ingestão de água onde estejam os organismos.