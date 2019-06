Algas interditam praias da linha de Cascais

A praia do Tamariz e os topos norte e sul da praia de Carcavelos tiveram esta quinta-feira a bandeira vermelha içada, por precaução, devido à presença de algas, disse aoo capitão Rui Terra, da capitania do porto de Cascais.O primeiro alerta foi de um banhista, o que levou elementos da capitania ao local para recolher amostras, cujos resultados serão conhecidos esta sexta-feira.As amostras foram enviadas à Agência Portuguesa do Ambiente. Segundo Rui Terra, estas serão algas cujo aparecimento é mais comum em fevereiro e março, não havendo "registo de serem perigosas". A situação será revista esta sexta-feira.