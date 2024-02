Quebra nas multas da GNR tira um milhão de euros ao Estado

No primeiro mês deste ano, a GNR levantou menos 14 206 autos de contraordenação do que no mesmo período do ano passado. A quebra, apontam fontes operacionais, “está relacionada com os protestos” que tiveram início a 7 de janeiro e demonstra uma “clara redução da proatividade policial”. Cálculos por baixo, considerando o valor mais baixo das multas, 60 euros, a quebra representa quase um milhão de euros a menos nos cofres do Estado.





CM teve acesso, em janeiro de 2023 foram passados pela GNR 47 497 autos rodoviários. Este ano, o número desceu para 33 291.



As detenções por crimes rodoviários também refletem a tendência. Se em janeiro do ano passado foram detidas 3335 pessoas, no primeiro mês de 2024, o número desceu para 2376, menos 969 detenções. Neste período registaram-se, genericamente, as mesmas operações de fiscalização, sobretudo com foco na velocidade, álcool e telemóveis.





