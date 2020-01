O mau tempo tem afetado a zona centro do país. Várias árvores caíram na zona de Silgueiros, Viseu.Tudo aconteceu numa zona rural. Uma árvore de grande porte está caída num interior de uma vegetação mas não causou nenhum acidente.O proprietário garantiu que uma outra árvore vai cair, quer seja pela intensidade do vento ou por outro fator.Já estão a ser providenciadas medidas para cortar a árvore, de forma a evitar que a mesma caia para a estrada e cause acidentes.