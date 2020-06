Queda em cascata mata rapaz de 17 anos

Francisco Rodrigues, de 17 anos, que caiu numa cascata em Atalaia, Vila Nova da Barquinha, acabou por morrer a caminho do hospital, na noite de segunda-feira. O adolescente residia em Atalaia e era aluno da Escola Profissional Gustave Eiffel, no Entroncamento. O estabelecimento de ensino já emitiu uma nota de pesar.





O jovem estava ao fim da tarde de segunda-feira com um grupo de amigos num açude da Ribeira da Atalaia quando caiu, bateu com a cabeça e não conseguiu sair da água. Uma amiga pediu socorro através do 112 e Francisco foi retirado da água em estado grave. Foram realizadas várias manobras de reanimação, durante mais de uma hora. Foi transportado para o Hospital de Torres Novas, mas morreu na viagem.