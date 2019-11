Mulher morre após ser resgatada do rio Douro em Gaia

Uma mulher, com cerca de 40 anos, caiu ao rio Douro, este domingo à noite, na zona de Avintes, em Vila Nova de Gaia, e apesar de ter sido salva por populares, acabou por morrer já em terra.A Polícia Marítima investiga as circunstâncias da morte. Certo é que a família da mulher tinha apresentado queixa na GNR do seu desaparecimento.Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Avintes que ainda fizeram manobras de reanimação durante mais de uma hora, mas sem sucesso. O cadáver foi transportado para autópsia, no Porto.