Rapaz de 17 anos preso por roubo à facada em Sintra

Um jovem de 17 anos foi detido no concelho de Sintra por ter assaltado um homem, em coautoria com dois suspeitos que ainda estão a monte, esfaqueando-o com muita gravidade. O crime ocorreu em meados do corrente mês.O trio de ladrões combinou, segundo o Ministério Público, realizar uma vaga de assaltos. Com facas rodearam uma vítima que, apesar de ter tentado escapar, ficou sem todos os bens. O homem foi esfaqueado várias vezes, ficando em estado grave. Precisou de vários dias de internamento.O jovem de 17 anos foi detido na segunda-feira e posto em prisão preventiva, no dia seguinte, pelo tribunal de Sintra.