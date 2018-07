Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reabertura a banhos em Albufeira depende de análises

Água suja obrigou à interdição a banhos, desde domingo, nas praias do Inatel e Alemães.

Por José Carlos Eusébio | 09:47

Só esta terça-feira de manhã deverão ser conhecidos os resultados das análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente à água das praias do Inatel e dos Alemães, em Albufeira, que se encontram interditas a banhos desde o passado domingo. Na origem do problema está uma descarga de água suja através de um canal que desemboca na praia do Inatel, na sequência de fortes chuvas registadas no sábado.



"Não é fácil dizer à minha filha, que é pequena, que não pode ir à água. Vamos ver se isto se resolve rapidamente, ou então teremos de ir para outra praia", garante Teresa, que está de férias com o marido Bruno Lopes e a filha Gabriela, de seis anos, na zona da praia do Inatel.



"Chegámos ontem e quando fomos à praia vimos que não havia ninguém a tomar banho, o que nos causou estranheza. Só depois é que percebemos o que se passava", conta José Carvalho, que garante que os nadadores-salvadores têm tido o cuidado de avisar as pessoas para não tomarem banho.



Além dos incómodos provocados aos turistas, a interdição também afeta os negócios de praia. Quase todos os toldos ficam por alugar e até os vendedores de bolas de berlim se queixam da falta de clientes.



A bandeira vermelha foi içada nas praias no domingo de manhã. Esta segunda-feira, a água do mar já apresentava um cor normal, mas a decisão sobre a reabertura a banhos só será tomada esta terça-feira, após serem conhecidos os resultados das análises da Agência Portuguesa do Ambiente.