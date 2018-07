Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Água suja proíbe ida a banhos em Albufeira

Bandeiras vermelhas foram içadas, ontem, pela Autoridade Marítima nas praias do Inatel e Alemães, após queixas de banhistas.

Por Ana Palma | 08:32

As praia do Inatel e dos Alemães, no concelho de Albufeira, foram, este domingo de manhã, interditadas a banhos. A decisão foi tomada pela Autoridade Marítima, depois de uma conduta de águas pluviais ter lançado para o mar água suja e malcheirosa, após as chuvas que se registaram sábado naquela zona do Algarve.



"A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já foi alertada mas ainda não há análises à água do mar. Por isso, e depois de algumas pessoas se terem queixado de alergias cutâneas, decidimos interditar os banhos, por precaução", revelou, ao CM, o comandante Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão. "Fomos apanhados de surpresa. Esta praia é muito boa e isto não está correto. Não poder tomar banho é aborrecido. Se calhar vamos ter de ir para outra praia e é pena", referiram, ao CM, o casal Francisco e Luísa Ribeiro, do Fundão.



Já Tomás, da Madeira, lamentou a situação mas considerou "positiva" a atuação das autoridades e dos nadadores salvadores, "que mandam as pessoas sair da água para não haver problemas". E espera que "a situação se resolva depressa para que se possa voltar a tomar banho" naquelas duas praias.



No sábado, ainda esteve içada a bandeira amarela, mas no domingo, depois de algumas pessoas se terem queixado de alergias cutâneas, a Autoridade Marítima não teve dúvida em interditar os banhos. Os nadadores salvadores ainda tiveram de mandar sair alguns banhistas do mar, sobretudo estrangeiros, que desobedeceram à interdição.



A bandeira vermelha vai continuar içada nas duas praias - com uma dezena de unidades balneares - até que sejam conhecidos os resultados das análises da APA, que confirmem que a água está própria para banhos.