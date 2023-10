Recluso agredido com objeto cortante na cadeia de Paços de Ferreira

Um recluso de 39 anos foi agredido com um objeto cortante, no interior do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, na tarde de sexta-feira. A vítima sofreu um ferimento na cabeça e foi transportada a uma unidade hospitalar. A arma usada foi o pé de um banco de madeira. Já teve alta e voltou à cadeia.

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou ao CM a situação e indica que "como decorre do legalmente previsto, os reclusos envolvidos nesta ocorrência estão em medida cautelar de confinamento, enquanto decorrem os procedimentos disciplinares previstos em Lei".





"Esta situação vem provar que a falta de guardas e a falta de medidas disciplinares mais rigorosas têm estas consequências! Temos vindo ao longo deste último ano a alertar a tutela para esta situação, bem como para a gravidade da situação em que se encontram as cadeias portuguesas", disse aoFrederico Morais, Dirigente do sindicato nacional da guarda prisional.