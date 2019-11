Recluso parte perna após escalar redes de proteção e fugir de cadeia em Caxias

Um recluso espanhol que, pelas 15h45 desta quinta-feira, se encontrava no pátio do recreio do reduto sul da cadeia de Caxias, escalou as redes de proteção e evadiu-se daquela cadeia. Foi recapturado mais tarde.

Segundo explicou ao CM fonte oficial da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais "toda a ação foi detetada e acompanhada em tempo real por meios tecnológicos de vigilância" e "foram imediatamente desencadeados os procedimentos devidos".

Uma testemunha relatou ao CM uma correria de guardas prisionais fortemente armados, tendo sido chamados reforços ao reduto norte da cadeia de Caxiais.

O recluso foi "recapturado pelo corpo da guarda prisional do estabelecimento, logo após ter alcançado o exterior do estabelecimento". Segundo uma fonte disse ao CM, já estaria próximo da avenida Marginal e, na queda ao saltar as redes de proteção, terá partido uma perna.

"Como decorre do legalmente previsto, o recluso será objeto de procedimento disciplinar e serão feitas as devidas comunicações ao Ministério Público, sendo que, internamente, o Serviço de Auditoria e Inspeção procederá ao competente processo de averiguações", explicou a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O recluso tem 40 anos de idade, nacionalidade espanhola e encontra-se em prisão preventiva a aguardar julgamento por crime contra o património.