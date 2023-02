Um recluso que cumpre 13 anos de prisão por sequestro, violação e violência doméstica, na cadeia de Pinheiro da Cruz, Grândola, foi autorizado a casar no exterior, numa conservatória do concelho. A cerimónia, realizada quinta-feira, teve uma escolta armada com, pelo menos, três guardas.



Abdulay Camará, de 35 anos, é considerado um recluso extremamente perigoso.









Ver comentários