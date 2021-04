Reclusos usam família para tráfico de droga em Bragança

Uma mulher e quatro homens, com idades entre os 19 e os 67 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária de Vila Real, por serem suspeitos dos crimes de tráfico de droga agravado e detenção de arma proibida. O negócio do tráfico de estupefacientes tinha lugar no Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança.





CM, a rede funcionava através de ligações familiares entre dois reclusos a cumprir pena naquela cadeia e três elementos da família que estavam em liberdade. Os familiares dos dois presos, que supostamente viviam do rendimento social de inserção, aparentavam sinais de riqueza, tendo sido apreendidos quatro veículos topo de gama, de marcas como Porsche e Audi. Um dos carros está avaliado em cerca de 150 mil euros. Os suspeitos também estão referenciados como sendo donos de um Maserati, mas este veículo não foi apreendido.



Além do negócio associado à droga e de possuírem armas proibidas, os detidos viviam rodeados de luxos, atuando também em esquemas de recetação e venda de automóveis de forma fraudulenta. A pessoa lesada pensava que estava a comprar um carro sem risco, mas não chegava a receber a viatura após fazer o pagamento.





Dos cinco detidos, apenas três foram já ouvidos em tribunal. A mulher ficou em liberdade, por ter filhos menores a seu cargo, mas sujeita a apresentações periódicas às autoridades. Os dois reclusos acabaram com termo de identidade e residência no âmbito deste caso.