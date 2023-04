Rede de tráfico de droga de Aveiro e Porto desmantelada. Nove pessoas detidas

Um grupo de seis homens e três mulheres, dos 22 aos 30 anos, foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Oliveira de Azeméis pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes. A rede de tráfico de droga foi desmantelada.



A rede operava nos distritos de Aveiro e Porto, nomeadamente nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Castelo de Paiva e Vila Nova de Gaia.





Na sequência da investigação, que durou treze meses, a autoridade apreendeu 109 doses de haxixe, 2100 doses de heroína, 1819 doses de cocaína, 6131 doses de MDMA, 5 doses de Liamba, 5 garrafas de óxido nitroso (gás hilariante), uma arma (calibre 6,35 mm), uma carabina (calibre 9 mm), uma carabina de ar comprimido, munições de diversos calibres, uma soqueira, quatro veículos, 4304 euros e 110 francos suíços em numerário, diverso material informático e vários utensílios utilizados na produção, doseamento e embalamento do produto estupefaciente.A operação contou com a colaboração da Unidade de Intervenção e com o apoio da Polícia de Segurança Publica.Os detidos vão ser presentes, esta terça-feira, a um juiz do tribunal de instrução criminal da Feira para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. No final, ficarão a conhecer as medidas de coação.