Rede lava 20 milhões de euros em fraudes com transferências para contas de bancos portugueses

A rede com ligações à construção civil na Bélgica que, tal como onoticiou esta sexta-feira, foi quinta-feira alvo de buscas da PJ na Grande Lisboa, terá branqueado mais de 20 milhões de euros em transferências para contas de bancos portugueses. Foi detido um homem de 57 anos, alegado responsável pelo grupo em Portugal, e constituídos oito arguidos - que ‘alugavam’ as suas contas por valores que chegavam aos 1500 €/mês. Em causa estão os crimes de branqueamento e associação criminosa, num esquema cujo crime precedente é a fraude fiscal em Portugal e na Bélgica, existindo, no entanto, outras suspeitas a serem investigadas.O processo teve início em Cascais. Segundo explicou aofonte policial, os ‘testas de ferro’ eram abordados pelo cabecilha, que se apresentava como empresário mas não tinha ocupação além do crime. As empresas-fantasma não tinham atividade e apenas emitiam faturação falsa para sustentar as transferências para bancos portugueses. Os montantes eram depois reenviados para a Bélgica. O detido ficou em liberdade com caução de 50 mil euros e proibição de sair do País.