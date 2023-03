Reforço policial no funeral de Farana, uma das vítimas do ataque ao Centro Ismaelita

São dezenas de polícias, fortemente armados, que se encontram no Centro Ismaelita onde decorrem as cerimónias fúnebres a Farana, uma das vítimas mortais do violento ataque na manhã de terça-feira.Embora esteja afastada a possibilidade de se ter tratado de um ataque terrorista, o aparato à volta do funeral revela cuidados acrescidos.Farana, de 49 anos, nascida em Moçambique, mas naturalizada portuguesa, era muçulmana e fazia voluntariado no centro.O agressor teria uma obsessão pela mulher, com quem quereria manter uma relação amorosa, e poderá ter sido essa uma das motivações do crime.Hoje, Farana será sepultada no cemitério do Lumiar e amanhã será o último adeus a Mariana, a jovem de 24 anos, católica, que também morreu no ataque.