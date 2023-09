O juiz Joaquim Neto de Moura, conhecido por acórdãos conservadores e polémicos, passou à reforma aos 67 anos, segundo um despacho no ‘Diário da República’.Tornou-se conhecido em 2017, como juiz da Relação do Porto, quando recusou agravar a pena a um homem que agrediu a mulher em Felgueiras com uma moca de pregos, porque esta tinha cometido adultério. “Na Bíblia podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte”, escreveu no acórdão, que gerou uma onda de contestação.